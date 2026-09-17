Учительница из Подольска рассказала, как в Харбине учат русский язык

Преподаватель русского языка Наталья из Подольска третий год работает в школе Харбина. Она рассказала, что китайские старшеклассники поют русские песни, смотрят мультфильмы и готовятся к учебе в российских вузах, сообщает Life.ru .

В международном отделении старшей школы ученики сдают гаокао, китайский аналог ЕГЭ, в том числе по русскому языку. На первом курсе у них пять часов занятий с китайским педагогом и два часа разговорной практики с Натальей. Затем нагрузка сокращается до одного часа в неделю. Школьники также готовятся к сертификационным экзаменам: в прошлом году они сдавали уровень А2, в этом планируют В1, передает ИА НСН.

Учительница выбрала для школьного конкурса песни «Калинку-малинку» и «Голубой вагон». Перед этим она объяснила ученикам, кто такие Чебурашка и крокодил Гена. По ее словам, проще детям далась песня Снегурочки из мультфильма «Ну, погоди!» из-за несложной лексики.

Наталья отметила, что труднее всего школьникам дается звук «Р»: его нет в китайском языке, поэтому ученики часто заменяют его на «Л». Сложности также вызывают русские падежи, спряжения и длинные слова.

На уроках школьники смотрят «Ну, погоди!» и «Машу и Медведя», узнают о праздниках и русской кухне. Особенно их удивил салат «Селедка под шубой». Учительница добавила, что в китайской школе к педагогам относятся с большим уважением, а занятия для школьников идут с 7:30 до 22:00.