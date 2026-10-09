Учителя математики, информатики и труда оказались наиболее востребованы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде сильнее всего востребованы учителя математики, информатики, труда, русского языка и начальных классов. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте образования.

В ведомстве уточнили, что педагогические вакансии открыты как в школах, так и в дошкольных учреждениях.

Всего в городской системе образования насчитывается около 17 тысяч педагогических и руководящих сотрудников, из которых примерно девять тысяч преподают в школах. Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет составляет 21%. Ежегодно в образовательные учреждения трудоустраиваются около 500 начинающих педагогов, при этом 80% из них остаются в профессии.