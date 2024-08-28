Учителя и школьники получили новые функции в «Сферуме»

Сервис «Сферум» подготовил к учебному году новые функции для педагогов, родителей и учащихся, которые помогут сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее. Разработчики существенно расширили возможности звонков и трансляций, а также обновили чаты и каналы.

В учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджере» появилось мини-приложение «Помощник ученика». С его помощью ученики пятых-девятых классов смогут самостоятельно готовиться к ВПР и ОГЭ.

Педагоги, в свою очередь, теперь будут быстрее настраивать режим «Не беспокоить». Также с помощью чат-бота они смогут анонимно направлять свои вопросы, пожелания и жалобы в Рособрнадзор.

Также в «Сферуме» запустили чат-бот, который помогает школьникам и учителям, не выходя из сервиса, ознакомиться с культурными мероприятиями в рамках программы «Пушкинская карта».

Среди обновлений, которые коснулись звонков, — возможность проверить камеру и микрофон до входа в звонок. Во время трансляций администратор теперь может модерировать чат и удалять комментарии.

В «Сферуме» можно использовать цифровые награды для поощрения детей за учебу. К новому учебному году их каталог расширили. Например, появилась возможность выдавать награды сразу нескольким ученикам. Все это учащийся увидит в своем профиле на персональной доске.

Кроме того, в сервисе активировали возможность участия в олимпиадах через учебный профиль «Сферум». В частности, уже сейчас можно зарегистрироваться на Всероссийскую олимпиаду по искусственному интеллекту — 2024.