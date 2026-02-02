Учитель высшей категории Бондарь исключила вероятность отмены ЕГЭ в России

Заслуженный работник образования и учитель высшей квалификационной категории Олеся Бондарь сообщила NEWS.ru , что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) не будет отменен в России из-за невозможности возврата к старой системе проверки знаний.

Бондарь считает, что ЕГЭ требует реформирования, но отмена экзамена невозможна без замены его новым форматом. Она отметила, что у ЕГЭ больше плюсов, чем минусов. Среди преимуществ — прозрачность требований, возможность эффективного обучения благодаря ресурсам ФИПИ, более широкая шкала баллов для выявления талантливых учеников.

«Система ЕГЭ, безусловно, нуждается в совершенствовании. Возможна ли его отмена? По-моему, нет, потому что нужно будет заменить его новым форматом экзамена», — подчеркнула Бондарь.

Среди недостатков ЕГЭ она выделила стресс для учеников, натаскивание на тестовые задания, что ограничивает творческое мышление, а также подмену ценностей.