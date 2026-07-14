Учитель Соболев напомнил о жесткой системе отбора в старшие классы в СССР

Министерство просвещения России перечислило причины, по которым школы могут отказать ученикам в зачислении в 10 класс. Это может произойти из-за отсутствия свободных мест или неудовлетворительных результатов индивидуального отбора для профильного класса. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал заслуженный учитель России Лев Соболев.

Педагог напомнил о системе отбора в старшие классы в СССР. По его словам, сам процесс был в значительной степени предопределен.

«Когда я работал в школе в последние годы советской власти, существовала разнарядка: учреждение должно было отчитаться, сколько школьников после 8 класса идут в профессиональное училище, а сколько — в старшую школу», — объяснил эксперт.

Соболев также отметил, что сейчас в России правила отбора в старшие классы различаются в зависимости от типа учебного заведения.