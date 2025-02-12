Учитель Снегуров усомнился в том, что новые учебники повысят нравственность детей

Единые учебники по духовно-нравственной культуре планируют ввести в российских школах с 1 сентября 2026 года. В беседе с « Инфо24 » инициативу прокомментировал заслуженный учитель Александр Снегуров.

По его мнению, такие меры не помогут повысить нравственность детей. Ключевую роль в данном вопросе играют влияние семьи и «педагогический диалог».

«Учебники проще издать, но просто дети не будут их открывать, мы это видим на примере других предметов. Духовно-нравственным человеком в результате посещения курсов стать, я полагаю, невозможно», — высказался эксперт.

Он также отметил, что заучивание тезисов и правил вряд ли найдет отражение в реальной жизни.