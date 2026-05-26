Учитель Снегуров отметил плюсы практики с «контрольным списыванием»

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук и историк Александр Снегуров заявил в беседе с «Москвой 24» , что «контрольное списывание» может помочь школьникам побороть страх перед экзаменами.

Речь идет о педагогическом приеме, при котором ученикам официально разрешается использовать рукописные шпаргалки. Задача школьника — списать как можно больше до того, как учитель заметит и заберет подсказку.

«Даже такой труд — подготовить рукописную шпаргалку — уже может быть ценен, поскольку вовлекает ребенка в учебу», — отметил эксперт.

По его словам, подобная практика позволяет развивать интерес к предмету. Кроме того, у ребенка слабеет страх перед контрольными.