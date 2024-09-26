Учитель Снегуров: грамотная организация обучения поможет сократить школьную программу до 10 классов

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров прокомментировал предложение помощника президента России Владимира Мединского сократить обучение в российских школах. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам педагога, такие меры вполне реальны при грамотной организации образовательного процесса. Эксперт призвал переработать программы, так как в них «много лишнего».
Снегуров предложил отказаться от диагностики и подготовки к ЕГЭ. Данные занятия не затрагивают школьные темы, пояснил учитель.
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