Учитель Снегуров: грамотная организация обучения поможет сократить школьную программу до 10 классов

Заслуженный учитель РФ Александр Снегуров прокомментировал предложение помощника президента России Владимира Мединского сократить обучение в российских школах. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам педагога, такие меры вполне реальны при грамотной организации образовательного процесса. Эксперт призвал переработать программы, так как в них «много лишнего».

Снегуров предложил отказаться от диагностики и подготовки к ЕГЭ. Данные занятия не затрагивают школьные темы, пояснил учитель.