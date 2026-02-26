Учитель Шнайдер рекомендовала регулярно проходить пробные тесты, чтобы эффективно подготовиться к ЕГЭ

Преподаватель литературы в онлайн-школе Юлия Шнайдер поделилась советами с NEWS.ru о том, как выпускникам не допустить ошибок в подготовке к ЕГЭ весной. Она рекомендовала уделить особое внимание повторению сложных тем и развитию ментальных навыков, чтобы избежать стресса в день экзамена.

По мнению Шнайдер, весной восприятие учебы у выпускников меняется: подготовка к экзаменам становится шагом во взрослую жизнь. Вместо хаотичного повторения всего материала она посоветовала определить две-три наиболее проблемные темы по каждому предмету и детально проработать их. Такой подход возвращает ощущение контроля и дает измеримый прогресс.

Шнайдер подчеркнула, что регулярное прохождение пробных тестов в условиях, максимально приближенных к реальным, помогает уменьшить стресс и научиться эффективно распределять время. После пробного экзамена важно не только ознакомиться с результатом, но и проанализировать допущенные ошибки, зафиксировать их и выявить причины возникновения.

«Сон, питание и паузы во время занятий напрямую влияют на концентрацию и память», — заключила Шнайдер.

Игнорирование режима снижает эффективность подготовки. Техники дыхания, визуализация экзаменационного процесса и позитивные установки помогут стабилизировать состояние в день экзамена и сохранить концентрацию.