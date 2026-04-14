Учитель Шарова сообщила, что смещение сроков ЕГЭ поможет школьникам лучше настроиться на процесс

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев объявил, что в 2026 году начало Единого государственного экзамена будет перенесено на более поздний срок и начнется не ранее 1 июня. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировала учитель истории и обществознания Марина Шарова.

По ее мнению, дополнительные дни подготовки помогут некоторым учащимся улучшить результаты. Однако она подчеркнула, что сдвиг на несколько дней не изменит качество подготовки кардинально.

«За такой срок новый материал не выучишь, но настроиться на процесс и тип заданий вполне возможно», — отметила Шарова.

Педагог считает, что для психологической перестройки иногда достаточно всего трех дней. Кроме того, она указала на сложность совмещения учебы и подготовки к экзамену.