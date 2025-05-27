Учитель русского языка Ровинская посоветовала перед ЕГЭ выучить слова со сложными ударениями

Доцент кафедры русского языка МАРХИ и член Орфографической комиссии РАН Мария Ровинская рассказала NEWS.ru , как школьникам эффективно подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, если времени осталось мало.

По ее мнению, в последние дни перед экзаменом важно сосредоточиться на основных правилах, не углубляясь в детали. Также она рекомендует выучить список слов со сложными ударениями, так как он конечен и включает непривычные слова, в которых часто делают ошибки.

Ровинская советует перечитать хотя бы одно литературное произведение, например «Горе от ума» Александра Грибоедова. Это поможет найти много примеров для сочинений на разные темы. Кроме того, она рекомендует ознакомиться с военным рассказом и произведением из современной литературы.