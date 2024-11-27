Учитель Муранов не поддержал введение обязательного ЕГЭ по физике для инженерных специальностей

Экзамен по физике станет обязательным для абитуриентов инженерных специальностей с 2026 года. Это нововведение негативно отразится на уровне подготовки специалистов в вузе, заявил учитель физики Вадим Муранов в беседе с «Национальной службой новостей» .

«Ребята не успеют подготовиться за полтора года, инженерным вузам придется набирать кого попало, кто пришел. И так уровень низкий, а будет еще ниже», — считает педагог.

По мнению Муранова, проблема преподавания физики в школах кроется в острой нехватке учителей. Кроме того, в средних образовательных учреждениях нет достаточного уровня технической базы для практических работ. Качественно отработать материал невозможно за два часа в неделю, подчеркнул учитель.