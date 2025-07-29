Учитель Казаков раскритиковал идею введения в школах курсов помощников воспитателей

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с ИА НСН подверг критике предложение главы комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко о введении курса помощников воспитателя для учеников старшей школы.

Казаков подчеркнул огромную учебную нагрузку старшеклассников, подготовку к ЕГЭ и нехватку свободного времени для освоения дополнительной профессии.

По мнению эксперта, обучение подобным специальностям целесообразно проводить вне учебной программы, оставляя школу ориентированной исключительно на общую образовательную базу.

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