Учитель Казаков раскритиковал идею введения в школах курсов помощников воспитателей

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с ИА НСН подверг критике предложение главы комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко о введении курса помощников воспитателя для учеников старшей школы.