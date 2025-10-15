Учитель Казаков напомнил, что родители обязаны прийти в школу при серьезных проблемах у ребенка
Родители обязаны присутствовать на школьных собраниях только в случае серьезных проблем у ребенка. Об этом рассказал председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с «Москвой 24».
Как пояснил педагог, в случае отсутствия реакции со стороны взрослых информация передается в компетентные органы.
«Когда родители не могут вовремя добраться или есть другие уважительные причины, конечно, предоставляется возможность подключиться онлайн», — отметил эксперт.
Казаков подчеркнул, что родительские собрания должны служить источником полезной информации и обратной связи, а не просто выполняться формально.