Учитель Казаков напомнил, что родители обязаны прийти в школу при серьезных проблемах у ребенка

Родители обязаны присутствовать на школьных собраниях только в случае серьезных проблем у ребенка. Об этом рассказал председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков в беседе с « Москвой 24 ».

Как пояснил педагог, в случае отсутствия реакции со стороны взрослых информация передается в компетентные органы.

«Когда родители не могут вовремя добраться или есть другие уважительные причины, конечно, предоставляется возможность подключиться онлайн», — отметил эксперт.

Казаков подчеркнул, что родительские собрания должны служить источником полезной информации и обратной связи, а не просто выполняться формально.