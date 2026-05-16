Учитель Ямбург раскритиковал предложение сделать шахматы обязательным предметом в школах

Заслуженный учитель России и академик Российской академии образования Евгений Ямбург прокомментировал предложение Общественной палаты сделать шахматы обязательным предметом в школах. Об этом сообщило ИА НСН .

По его словам, шахматы действительно полезны для развития детей, однако внедрять их в образовательную программу нецелесообразно.

«Голова ребенка не котел, куда можно ногами впихивать любую информацию. Поэтому я за шахматы, но вводить дополнительный предмет — это не профессионально», — объяснил педагог.

Он напомнил, что у каждого ребенка свои интересы: кто-то увлекается шахматами, кто-то — информационными технологиями, а кто-то — биологией. Дети должны иметь право выбирать то, что им по душе.