Учитель Ямбург поддержал инициативу о снижении минимального порога баллов по ЕГЭ

По словам педагога, у каждого ребенка индивидуальный набор способностей. Если ученик, к примеру, не силен в физике, это не говорит о том, что он не имеет других талантов. Снижение минимального порога ЕГЭ поможет не омрачить путь будущих скульпторов, писателей или художников, добавил Ямбург.

Напомним, по проекту ведомства проходной бал для ЕГЭ по обществознанию снизят на три балла — до 42, по русскому языку показатель вырастет на два пункта — до 42, по остальным предметам критерии сдачи не изменятся.