Учитель Ямбург оценил перенос ЕГЭ на июнь как положительный шаг

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с сайтом телеканала «Звезда» выразил одобрение решению Рособрнадзора о переносе сдачи Единого государственного экзамена на начало июня. Он отметил, что это поможет избежать проблем, связанных с разными сроками сдачи ЕГЭ в различных регионах страны.

Ямбург подчеркнул, что раньше возникали ситуации, когда дети из одних регионов могли заранее узнать вопросы и ответы, позвонив в другие регионы, где ЕГЭ уже был сдан. Теперь это исключено, поскольку все экзамены проходят практически одновременно.

«Есть дети-спортсмены, у них иногда совпадают состязания, и они могут пересдать. Заболел ребенок — тоже может пересдать. Есть проблема невротизации детей, если это единственная попытка. Сегодня есть возможность хоть до сентября пересдавать. Потому это нормально, даже хорошо», — заявил заслуженный учитель России.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее объявил, что в этом году ЕГЭ начнется не ранее 1 июня. По его мнению, это даст возможность выпускникам и школам лучше подготовиться к экзаменам.