Учитель Ямбург объяснил, как превратить смартфон в учебный инструмент

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что смартфоны могут стать учебным инструментом, если педагог грамотно выстроит урок, сообщает Zvezdanews .

Ямбург считает, что телефоны не будут отвлекать детей при интересной и профессиональной организации занятий. По его словам, гаджеты можно применять для практических заданий по разным предметам.

На географии смартфон поможет определить высоту удаленной горы, а на физкультуре подключенные датчики позволят следить за пульсом и другими показателями организма.

«Умный учитель географии покажет, как с помощью гаджета можно определить высоту горы на расстоянии 10 километров. Умный учитель физкультуры, подключив датчики кровообращения или сердцебиения, сделает ребенка субъектом здоровья», — сказал Ямбург.

Педагог отметил, что доступ в интернет не является достаточным основанием для запрета устройств. Он также подчеркнул, что учителя не вправе отбирать смартфоны, поскольку это частная собственность. По мнению Ямбурга, правила обращения с телефонами должны предотвращать конфликты, а не становиться их причиной.