Учитель Ямбург объяснил, как превратить смартфон в учебный инструмент
Заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что смартфоны могут стать учебным инструментом, если педагог грамотно выстроит урок, сообщает Zvezdanews.
Ямбург считает, что телефоны не будут отвлекать детей при интересной и профессиональной организации занятий. По его словам, гаджеты можно применять для практических заданий по разным предметам.
На географии смартфон поможет определить высоту удаленной горы, а на физкультуре подключенные датчики позволят следить за пульсом и другими показателями организма.
«Умный учитель географии покажет, как с помощью гаджета можно определить высоту горы на расстоянии 10 километров. Умный учитель физкультуры, подключив датчики кровообращения или сердцебиения, сделает ребенка субъектом здоровья», — сказал Ямбург.
Педагог отметил, что доступ в интернет не является достаточным основанием для запрета устройств. Он также подчеркнул, что учителя не вправе отбирать смартфоны, поскольку это частная собственность. По мнению Ямбурга, правила обращения с телефонами должны предотвращать конфликты, а не становиться их причиной.