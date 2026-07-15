Учитель Ямбург назвал нехватку узких специалистов одной из проблем образовательной системы

Никакой школьный регламент не способен решить проблему плохого поведения ученика, если у педагога нет соответствующей квалификации с учетом современных реалий. Об этом в комментарии ИА НСН заявил заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.

Эксперт также указал на нехватку узких специалистов как на одну из ключевых проблем системы образования.

«В конце 80-х, начале 90-х годов были созданы медико-психолого-педагогические службы, однако потом их разогнали по ведомствам. Психологи в одну сторону, дефектологи в другую, медики в третью», — отметил специалист.

По его словам, сейчас принято решение о восстановлении этих мест, однако возникла необходимость повышать квалификацию учителя.