Учитель года из Нижнего Новгорода Смирнов заявил, что педагогам нужно адаптироваться под каждый класс

Победитель городского этапа конкурса «Учитель года-2026» в Нижнем Новгороде Роман Смирнов рассказал об эффективных подходах к обучению детей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

По мнению педагога, ключевое отличие нынешних школьников — трансформация восприятия информации. Некоторые форматы занятий, которые были результативны еще несколько лет назад, сегодня уже не работают так хорошо.

«Сейчас модно говорить о клиповом мышлении. Оно действительно преобладает», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в этих условиях учитель должен искать новые формы работы и адаптироваться под особенности каждого класса.