Учитель Филимонова назвала нормой спад учебных результатов у выпускников перед экзаменами

В Ростовской области у выпускников перед экзаменами часто наблюдается спад результатов. Это связано не с пробелами в знаниях, а с естественной реакцией организма на стресс. Об этом заявила учитель высшей категории лицея № 50 при ДГТУ, кандидат педагогических наук Наталья Филимонова сайту rostovgazeta.ru .

«Перед последним этапом подготовки срабатывает психологическая защита. Организм показывает, что нужно чуть-чуть приостановиться и набраться сил», — пояснила она.

Педагог советует в последние недели снизить нагрузку, избегать сложных задач и не перегружать себя. Попытки срочно «догнать» материал только усиливают тревожность и приводят к ошибкам.

Важную роль играет эмоциональное состояние: если школьник не выспался или перегружен, результат может снизиться на 30%. Эксперт рекомендовала соблюдать режим сна, гулять и сохранять спокойствие.