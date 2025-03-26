Учитель Адамский призвал популяризировать рабочие профессии

Специалист подчеркнул, что главная цель — ликвидировать дефицит рабочих мест, который на сегодняшний день составляет около 2,5 миллиона вакансий. Адамский предложил снизить барьеры для поступления в колледжи, чтобы привлечь больше студентов.

По его мнению, основная задача заключается в том, чтобы люди выбирали производство и экономику, которые нуждаются в квалифицированных кадрах.