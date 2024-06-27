Учитель Абелюк заявила, что в российских школах стоит серьезнее подходить к изучению произведений европейских классиков

В российских школах стоит серьезнее подходить к изучению европейских классиков, поскольку именно европейская зарубежная литература оказала существенное влияние на русскую. Об этом «Ридусу» рассказала заслуженный учитель России Евгения Абелюк.
Ранее председатель Совета по правам человека при Президенте РФ Валерий Фадеев предложил включить в школьный курс зарубежной литературы произведения арабских и китайских классиков.
«Пушкин начинал писать под влиянием французских авторов и на французском языке», — напомнила россиянам педагог.
Еще в 2023 году руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Мусаев заявил, что в России рассматривают возможность преподавания арабского языка в школах.