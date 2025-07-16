Ученые из Университета Колорадо выяснили, что окружающая среда оказывает влияние на когнитивные способности детей

Родители часто интересуются, можно ли предсказать уровень интеллекта ребенка в раннем возрасте. Новое исследование, проведенное в Университете Колорадо в Боулдере, показывает, что задел на будущий интеллект действительно проявляется в младенчестве. Об этом написала «Мойка78» , ссылаясь на журнал Parents.

Ученые наблюдали за развитием 500 близнецов с 7 месяцев до 30 лет. Они изучали, как гены и окружающая среда влияют на когнитивные способности.

Ведущий автор исследования, доктор философии, доцент-исследователь Колорадского университета в Боулдере Дэниел Густавсон отметил, что общая среда включает в себя «все аспекты, связанные с домом, районом, школой».

Исследование показало, что окружающая среда в раннем возрасте может оказывать заметное влияние на когнитивные способности в более позднем возрасте. Хотя уровень интеллекта не является фиксированным, гены также играют важную роль.

Эксперты подчеркивают, что важно создавать стимулирующую среду для развития интеллекта ребенка. Доктор психологических наук, магистр педагогики, психолог Сара Дуглас рекомендует предлагать детям разнообразные впечатления и возможности для получения нового опыта.