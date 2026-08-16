Учебники обществознания под редакцией Медведева поступят в школы 1 сентября

Мединский: учебники обществознания для 9-11-х классов содержат меньше теории

Российские школьники начнут изучать обществознание по новым учебникам. Пособия содержат меньше теории и больше ориентированы на реальную жизнь. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский .

Учебники для девятых и 10-х классов появятся в школах 1 сентября. Пособия для 11-х классов внедрят в 2027/28 учебном году.

Мединский сообщил, что курс обществознания по новой программе сократился с шести до трех лет. Главным редактором учебника выступил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Сохранили все лучшее, что было. Актуализировали содержание, сделав его более живым: меньше теории, больше связи с реальной жизнью», — сказал помощник президента.

В новом учебном году изменится программа по истории, сообщил ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Увеличится количество часов преподавания этого предмета.