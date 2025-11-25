Центр знаний «Машук» представил новые методики обучения педагогов и управленцев

Центр знаний «Машук» в Пятигорске — это федеральная площадка для педагогов, наставников и управленцев. За три года здесь обучились более 50 тысяч специалистов. На заседании наблюдательного совета в Национальном центре «Россия» подвели итоги работы площадки и обсудили планы на следующий год.

«Мы будем делать выездные программы для Дальнего Востока, для наших исторических регионов. Принято решение о том, что попробуем открыть несколько представительств как раз в этих регионах», — отметил генеральный директор Центра знаний «Машук» Антон Сериков.

На заседании представили новые методические материалы, образовательные технологии и программу подготовки управленцев по образцу «Лидеров России». Уже есть результаты: 10 выпускников первого потока получили назначения на руководящие должности. Второй поток набрал 440 заявок.

«Машук» и Министерство просвещения углубляют сотрудничество. Центр активно развивает международное партнерство. Программы обучения уже привлекают внимание коллег из стран СНГ, ближнего зарубежья и дружественных государств.

«В части международного сотрудничества у нас участвовал министр со своей командой из Киргизии, Республики Беларусь и Республики Узбекистан», — отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

В планах — новые образовательные модули, развитие музейной педагогики и подготовка наставников для школ и корпораций.