Центр инженерных компетенций откроют в Петербурге для студентов колледжей
В Петербурге для студентов колледжей откроет свои двери Центр инженерных компетенций. Там молодые специалисты смогут познакомиться с новейшей техникой и оборудованием, написал сайт «Петроград».
Как рассказали в пресс-службе Смольного, полигон образовательно типа будет насчитывать 12 лабораторий. В Центре также создано уникальное молодежное конструкторское бюро.
Здесь в течение года пройдут обучение около 10 тысяч человек. Оно будет доступно в том числе для специалистов по автоматике, электромонтажу и метрологии.
Начальник волгоградской ИК-19 попал в заложники
Сотрудников ФСИН взяли в заложники на заседании комиссии в Волгоградской области
В Одессе неизвестные сожгли несколько машин военнослужащих
Троих сотрудников ИК в Волгоградской области убили при захвате
Опыт лагеря «Литвиново» по организации отдыха детей изучат в Узбекистане
Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 августа
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте