Центр инженерных компетенций откроют в Петербурге для студентов колледжей

В Петербурге для студентов колледжей откроет свои двери Центр инженерных компетенций. Там молодые специалисты смогут познакомиться с новейшей техникой и оборудованием, написал сайт «Петроград».

Как рассказали в пресс-службе Смольного, полигон образовательно типа будет насчитывать 12 лабораторий. В Центре также создано уникальное молодежное конструкторское бюро.

Здесь в течение года пройдут обучение около 10 тысяч человек. Оно будет доступно в том числе для специалистов по автоматике, электромонтажу и метрологии.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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