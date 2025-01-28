«Так и сидят без зарплат». Преподаватели онлайн-университета попросили помощи у СК
Преподаватели университета Urban пожаловались на задержки с зарплатами
Преподаватели онлайн-университета Urban Academy обратились в СК и прокуратуру из-за многомесячной задержки с зарплатами. Об этом рассказал 360.ru один из них.
Без зарплат с декабря
О задержках, по словам педагога, объявили в декабре, когда должны были выплатить средства за ноябрь. Руководство университета пообещало рассчитаться 17 декабря, но ни в тот день, ни через неделю деньги никто не получил.
После этого на общем созвоне дали новые гарантии — до 25 января. Однако и после этой даты многим зарплата так и не поступила.
Сам собеседник 360.ru получил 160 из 200 тысяч рублей 9 января, однако этому предшествовали заявления в управления СК и МВД по Татарстану.
«Преподаватели, которые ничего не писали, так и сидят без зарплат. Общался с руководителями отделов — им также не выплачивают», — рассказал он.
Более 1900 заявлений и уголовное дело
Другой собеседник 360.ru заявил, что директор ООО, которому принадлежит университет, создал новое юридическое лицо и начал переводить сотрудников туда. В прокуратуру и СК, по его словам, подали в сумме более 1900 заявлений. При этом первая задержка зарплаты произошла еще в октябре.
«До сих пор есть сотрудники — действующие, но работают за идею. Деньги не выплачивают», — заявил он.
Мужчина добавил, что более 600 студентов онлайн-университета обманули на кредиты. Полиция возбудила уголовное дело, а обманутые сотрудники активно рассказывают о происходящем в СМИ.
Один из студентов пожаловался, что с января не может учиться по оплаченному курсу.
«Весь руководящий состав пропал и не отвечает, нет проверок домашних заданий, некому задать вопрос по обучению», — рассказал он.
В отзывах на университет люди пишут, что им не возвращают деньги и вынуждают брать кредиты под огромные проценты.
По данным Telegram-канала Mash Iptash, руководство вуза пообещало рассчитаться по долгам до марта, в первую очередь с теми, кто не подавал заявления в правоохранительные органы.