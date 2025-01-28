«Так и сидят без зарплат». Преподаватели онлайн-университета попросили помощи у СК

Преподаватели онлайн-университета Urban Academy обратились в СК и прокуратуру из-за многомесячной задержки с зарплатами. Об этом рассказал 360.ru один из них.

Без зарплат с декабря

О задержках, по словам педагога, объявили в декабре, когда должны были выплатить средства за ноябрь. Руководство университета пообещало рассчитаться 17 декабря, но ни в тот день, ни через неделю деньги никто не получил.

После этого на общем созвоне дали новые гарантии — до 25 января. Однако и после этой даты многим зарплата так и не поступила.

Сам собеседник 360.ru получил 160 из 200 тысяч рублей 9 января, однако этому предшествовали заявления в управления СК и МВД по Татарстану.

«Преподаватели, которые ничего не писали, так и сидят без зарплат. Общался с руководителями отделов — им также не выплачивают», — рассказал он.