Тайный недоброжелатель подал апелляции на результаты ЕГЭ школьницы из Петербурга

Комитет по образованию Санкт-Петербурга отменил апелляции на результаты ЕГЭ выпускницы, поданные тайным недоброжелателем. Об этом рассказало РИА «Новости» .

Выпускница одной из петербургских школ обратилась в комитет по образованию и Рособрнадзор с заявлением, что неизвестный тайно подавал апелляции на результаты ее экзаменов. Обращение выпускницы оперативно отработали в приоритетном порядке, сообщили в ведомстве.

«На данный момент ситуация полностью урегулирована: все несанкционированно поданные заявления аннулированы, права выпускницы полностью защищены, а ее результаты находятся под надежным контролем», — отметили в сообщении.

В период проведения госэкзаменов активизируются и мошенники. Они предлагают выпускникам и их родителям повысить баллы ЕГЭ за деньги или гарантировать поступление в вузы.