SuperJob: больше половины опрошенных выступили за сдачу ЕГЭ преподавателями старших классов

Педагоги, работающие с старшеклассниками, должны регулярно проходить экзамены по своим предметам и обнародовать итоги. Это продемонстрирует уровень квалификации учителей и будет справедливо по отношению к ученикам. За сдачу ЕГЭ учителями выступили 56% участников опроса, проведенного сервисом SuperJob. С результатами исследования ознакомилась радиостанция «Говорит Москва» .

Так, каждый пятый участник исследования выразил несогласие с такой инициативой, указав на необходимость отмены ЕГЭ. Столько же человек не смогли определиться с ответом. В опросе приняли участие 1 600 человек.

Выяснилось, что чем выше доход респондентов, тем больше они поддерживают идею экзамена для учителей. Среди участников с доходом до 50 тысяч рублей за экзамен проголосовали 51%, а среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч, — 66%. Люди старше 45 лет реже соглашаются с необходимостью сдачи ЕГЭ преподавателями по сравнению с более молодыми респондентами.