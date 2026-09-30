Студенты КИПУ смогут работать на предприятиях с третьего курса

Студенты Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова могут начать работать на предприятиях региона уже с третьего курса. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщил заведующий кафедрой электромеханики и сварки Эльмар Ягьяев.

По его словам, первокурсникам не рекомендуется искать работу сразу, так как на начальном этапе у них еще отсутствуют необходимые знания и компетенции. Вуз заключил договоры с предприятиями, которые принимают студентов на неполный рабочий день, чтобы не отвлекать их от учебы.

«Мы объясняем предпринимателям, что для подготовки полноценного специалиста студенту нельзя пропускать занятия. Поэтому они учатся в первой половине дня, а во второй — работают на предприятии», — пояснил Ягьяев.