Студенты из Петербурга изучили опыт Калининградской области в рамках проекта «Открываем Россию заново»

Исследовательская группа НИУ ВШЭ из Санкт-Петербурга посетила Черняховский округ Калининградской области. Они прибыли в рамках проекта «Открываем Россию заново», о чем сообщил глава Черняховского округа Виктор Вобликов. Об этом написали «Государственные новости» .

Вобликов отметил, что на встрече со студентами различных образовательных программ, специализирующимися на государственном управлении и аналитике, было обсуждено множество важных вопросов.

По словам главы округа, тема научной экспедиции гостей актуальна и касается исследования практик инициативного бюджетирования. Участники встречи обсудили нюансы реализации проектов, предложенных жителями Калининградской области, а также способы вовлечения молодежи в принятие решений по развитию территории. Кроме того, были затронуты перспективы создания комфортной городской среды с активным участием жителей округа и региона.