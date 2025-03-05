Студентов вузов предложили привлечь к преподаванию в колледжах и техникумах

Нехватка квалифицированных преподавателей в системе средне-профессионального образования остается острой проблемой. Привлечение студентов вузов к работе в колледжах и техникумах поможет решить этот вопрос. Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова от фракции «Новые люди» внесла соответствующий законопроект в палату парламента, ее обращение появилось в распоряжении 360.ru.

«В России 4,5 тысячи колледжей и техникумов, но подготовкой преподавателей для них занимаются лишь несколько вузов. Этого количества недостаточно, чтобы подготовить необходимое число педагогов для системы среднего профессионального образования», — отметила Скрозникова.

Возможность преподавать предлагается дать только тем студентам, которые успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и профессиональную переподготовку по направлению «Образование и педагогические науки».

«Такого правового механизма сейчас в законодательстве нет. Мы предлагаем это исправить и уже внесли соответствующий законопроект на рассмотрение Государственной думой», — заявила парламентарий.

Принятие документа поможет частично снять напряженность при острой нехватке педагогов.

На заседании рабочей группы ГД под руководством Виктории Абрамченко депутаты обсудили недостатки системы контрольных цифр приема в колледжи и техникумы.

«Текущая система контрольных цифр приема зачастую не решает проблему кадрового дефицита: даже подготовив нужное количество специалистов, экономика их не удерживает на профильных местах», — сказала Скрозникова.

Она предложила усовершенствовать нормативно-правовую базу в этой сфере.