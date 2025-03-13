Студент-медик заплатит Роспотребнадзору более 1,5 миллиона за отказ у них работать

Выпускника Сеченовского медицинского университета обязали выплатить более полутора миллионов рублей из-за отказа работать в столичном Роспотребнадзоре. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Несколько лет назад молодой человек поступил в медицинский вуз по программе целевого обучения от Управления Роспотребнадзора по Москве. Согласно подписанному контракту, ведомство оплачивало учебу студента, а спустя месяц после выпуска он был обязан выйти туда на работу.

Однако, окончив вуз, медик передумал заключать трудовой договор с организацией. Тогда представители Роспотребнадзора обратились в Нагатинский районный суд с требованием к студенту вернуть потраченные на его образование деньги — более 1,3 миллиона рублей. Также ведомство указало и дополнительные расходы — 62,3 тысячи рублей на социальную поддержку и штраф в размере 124 746 рублей.

Суд встал на сторону Роспотребнадзора и обязал студента выплатить всю сумму (1 547 588 рублей).

Ранее Министерство здравоохранения России предложило ввести обязательные отработки для обучавшихся на бюджете студентов-медиков с угрозой штрафов в двойном размере от стоимости обучения.