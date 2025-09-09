Педагог Ворсина: единое время выстроит стройную вертикаль обучения в школах

Минпросвещения установило временные нормы для изучения каждого школьного предмета. Преподаватель истории, обществознания и права в Московском президентском кадетском училище имени Шолохова войск Национальной гвардии Евгения Ворсина в беседе с 360.ru назвала инициативу необходимым шагом, призванным структурировать образование.

Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что школам предложили около 30 вариантов расписаний. Например, на изучение истории в 10–11-х классах рекомендовали выделять 136 часов.

Педагог назвала две основные взаимосвязанные причины повышенного внимания к этому предмету.

«Современный мир порой противоречив, информационное поле перегружено, и подростку бывает трудно отделить факты от манипуляций. Последовательное изучение истории в единые часы позволяет сформировать у ребенка целостную картину мира», — сказала Ворсина.

Второй ключевой причиной является воспитание гражданственности и патриотизма.

«История — тот предмет, который позволяет ощутить почву под ногами, почувствовать связь поколений, гордиться культурными и научными достижениями своей страны, а также критически осмысливать сложные периоды. Это воспитание ответственной гражданской позиции», — объяснила преподаватель.

По мнению Ворсиной, единое время позволяет выстроить стройную вертикаль обучения: от начальной школы до старших классов. Также исчезает риск «белых пятен», когда какой-то период проходят поверхностно из-за разницы в учебных планах.

«Единство образовательного пространства: для такой большой и многонациональной страны, как Россия, это крайне важно. Все дети, независимо от региона, получают одинаковый базовый объем знаний, что формирует общее культурно-историческое поле», — пояснила собеседница 360.ru.

Ворсина подчеркнула, что инициатива Минпросвещения является верным и необходимым шагом, который призван структурировать историческое образование. Ее успех будет напрямую зависеть от содержательного наполнения единых часов без формального заучивания дат.