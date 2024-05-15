Стартовала регистрация участников на II Всероссийские соревнования по мадиааналитике | 360°

Образование 15 мая 2024, 14:12 Стартовала регистрация участников на II Всероссийские соревнования по мадиааналитике Начался отборочный этап II Всероссийских соревнований по медиааналитике Freepik

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Студенты и молодые специалисты в сфере медиатехнологий могут принять участие во II Всероссийских соревнованиях по медиааналитике. Регистрацию на мероприятие открыли до 27 мая, сообщили сайте проекта.

Организаторами соревнований выступили Главный радиочастотный центр и Российское общество «Знание» при поддержке Роскомнадзора. Подать заявку можно на сайте медиахакатон.рф, финал конкурса состоится 9 июня на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия».

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Соревнования проводятся для поддержки перспективных и молодых медиааналитиков и медиатехнологов, которые умеют оценивать коммуникационные стратегии в цифровой среде, а также выявлять недостоверную информацию и отражать информационные атаки. Организаторы приглашают участвовать в мероприятии студентов старше 16 лет, специальность которых связана с медиасферой: политология, социология, аналитика, журналистика, IT, дизайн и другие направления.

«Жюри выберет по три лучшие команды среди медиааналитиков и медиатехнологов», — уточнила советник генерального директора по научно-техническому развитию Главного радиочастотного центра Евгения Рыжова.

Ранее VK организовал летнюю стажировку для студентов и молодых специалистов по различным направлениям. В рамках программы участники смогут получить опыт работы по таким специальностям как ИИ и машинное обучение, аналитика, маркетинг, тестирование и UI/UX-дизайн.