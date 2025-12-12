Стартовал набор на новый сезон образовательной программы «ПредприниМама»

Минэкономразвития объявило о наборе участниц на новый сезон образовательной онлайн-программы «ПредприниМама». Принять участие смогут женщины с несовершеннолетними детьми, которые хотят открыть или развить собственное дело.

Обучение будет проходить в дистанционном формате, что позволит совмещать его с заботой о детях. Доступ к видеоурокам и материалам сохранится до конца февраля 2026 года. Проект бесплатный, участвовать в нем можно из любого региона России.

Участницам дадут системные знания и практические навыки ведения бизнеса. Образовательная программа построена по принципу «от идеи к первому заказу». В основной блок входят ключевые темы для старта: развитие предпринимательских навыков, генерация и проверка бизнес-идеи, построение бизнес-модели, основы маркетинга и продаж, финансовое планирование. По итогам каждая выпускница получит сертификат.

«Более пяти тысяч заявок и около тысячи успешно завершивших обучение в прошлом году — важные показатели, но для нас гораздо ценнее увидеть, как участницы превращают идею в первые осознанные шаги к собственному бизнесу», — отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

В этом году проект сменил генерального партнера.

«Наши эксперты проведут серию обучающих мероприятий, где разберут ключевые для начала своего бизнеса темы: от запуска проекта без вложений и анализа целевой аудитории до ценообразования и создания продукта, а кроме того, расскажут про уникальную специфику Авито как площадки для старта бизнеса — не маркетплейса, а классифайда», — заявил управляющий директор компании Влад Федулов.

По его словам, женщины чаще всего строят свое дело в сфере услуг и торговле. Программа будет нацелена на то, чтобы дать им инструменты для быстрого роста, подходящие именно для этой индустрии.