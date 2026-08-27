Россиянам предложили выбирать подарки учителям по их предмету

Специалист маркетплейса Flowwow Анастасия Раева посоветовала подбирать подарки педагогам с учетом их специальности и рабочих задач, передает «Вечерняя Москва» .

Раева отметила, что подарок может отражать профессиональные интересы педагога. Учителю математики подойдут настольная игра, головоломка или 3D-пазл, а преподавателю биологии — набор для флорариума или выращивания микрозелени.

Связь с предметом может быть ненавязчивой. Преподавателю физики можно подарить термокружку с индикатором температуры, учителю географии — скретч-карту путешествий или дневник для фотографий и заметок.

Эксперт также предложила учитывать практичность вещи. Учителю русского языка и литературы пригодится лампа с регулируемой яркостью, а преподавателю ИЗО — скетчбук-органайзер с отделениями для карандашей и кистей.

Универсальные подарки можно сделать более личными: выбрать бенто-торт с поздравлением или собрать бокс с чаем и компактной кружкой с ситечком. Подарок можно дополнить открыткой.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, стоимость подарка работнику образовательной организации не должна превышать трех тысяч рублей.