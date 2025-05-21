Совфед одобрил закон о льготном приеме в вузы детей военнослужащих

Совет Федерации одобрил закон, дающий право на льготный прием в высшие учебные заведения детям военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории России. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Закон предоставляет детям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, органов власти, ФСИН право на обучение за счет бюджета по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты. Перед поступлением претендентам предстоит успешно сдать вступительные испытания.

Детям военнослужащих, получивших увечье или погибших при исполнении обязанностей военной службы в ходе спецоперации, награжденных тремя орденами Мужества или удостоенных звания Героя России, предоставляется право на обучение без проведения вступительных испытаний в пределах отдельной квоты. Исключение составляют профессиональная и творческая направленность.