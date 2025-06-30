Советник в сфере образования Васильева назвала «унизительными» действующие стипендии

Консультант в сфере образования и основательница «Клуба педагогических исследований» Мария Васильева заявила, что размер стипендии не позволяет студентам обеспечить себе достойные условия жизни, поэтому им следует искать работу. Об этом она сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Васильева поделилась мнением о том, что вместо повышения размера стипендий для всех студентов следует ввести систему грантов для активных молодых ученых.

«В принципе, и деньги-то это достаточно унизительные все равно. Жить хорошо на них не получится. И жить не получится, по-моему. Может быть, дифференцированный подход. Если начинают исследованиями научными заниматься, это грантовая система. То есть получать какие-то гранты, если идет у молодого человека вот такой интерес,», — сказала она.

Васильева не видит смысла в повышении стипендии сразу для всех студентов.