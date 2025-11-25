Социолог Татаринцев отметил, что изменения правил поступления в вузы нужны для улучшения подготовки кадров

Изменения в правилах определения платных мест в высших учебных заведениях обусловлены необходимостью подготовки квалифицированных кадров для экономики страны. Об этом заявил кандидат социологических наук, начальник управления организации приема абитуриентов МГПУ Евгений Татаринцев в интервью радио Sputnik .

Социолог отметил, что увеличение числа платных мест также связано с улучшением качества подготовки специалистов.

«Потому что действительно, ни для кого не секрет, что ряд вузов, прежде всего это касается коммерческих, условно говоря, могли набирать не совсем подготовленных абитуриентов», — подчеркнул специалист.

Татаринцев обратил внимание на то, что раньше абитуриент, поступивший в один вуз, мог перевестись в другой. Однако в будущем сделать это будет сложнее.