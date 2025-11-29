Сотрудница вологодского колледжа Попова назвала бесценным опыт участия в «Профессионалитете»

Выпускница и сотрудница Вологодского колледжа технологии и дизайна Виктория Попова поделилась опытом участия в федеральном проекте «Профессионалитет», подчеркнув значимость роли амбассадора. Об этом сообщил mkset.ru .

Девушка назвала бесценными знания и навыки, полученные в ходе программы. Она отметила широкие перспективы как для личного, так и для профессионального роста, а также возможности для помощи другим людям.

Тем, кто хочет попробовать себя в роли амбассадора, Попова посоветовала пройти подготовительный этап: детально изучить цели инициативы, ознакомиться с видеороликами и встретиться с действующими участниками. Она указала на необходимость наличия таких качеств, как открытость и стремление к саморазвитию.