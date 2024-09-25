Сотрудник ВШЭ Остапкович не увидел проблемы в отмене ЕГЭ по английскому для экономистов и менеджеров

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с «Инфо24» сообщил, что не видит проблемы в отмене ЕГЭ по английскому языку для экономистов и менеджеров.

По его словам, совсем необязательно делать ЕГЭ по иностранному языку условием приема абитуриентов на экономическую специальность. При этом собеседник издания добавил, что знание английского языка является «очевидным плюсом» в современном мире.

Ранее СМИ писали, что Минобрнауки опубликовало экзаменационный перечень, из которого исключен ЕГЭ по иностранному языку для приема на экономические специальности и менеджемент.