Сохранение культурного наследия назвали главной задачей образования

Многообразие культур и языков — отличительная особенность России и ее главное достояние, а сохранение культурного наследия является основной задачей системы образования. Об этом 360.ru рассказала директор федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации» Эсет Бокова.

Задача решается через принятие целенаправленных мер. Одна из них — реализация права на обучение родным языкам.

«Родные языки изучают более двух миллионов школьников как предмет, более трехсот тысяч детей — во внеурочной деятельности, семьдесят восемь тысяч — в дополнительном образовании и более трехсот пятидесяти тысяч — в дошкольном образовании», — отметила Бокова.

По ее словам, количество изучаемых родных языков растет из года в год. Одно из приоритетных направлений ФИРЯ — обновление федеральных программ и подготовка учебников нового поколения по родным языкам народов России.

«Почему это важно? Каждый носитель языка одновременно является и носителем культуры. Но культура не может передаваться генетически, она не может быть унаследована. И для ее передачи последующим поколениям необходим язык», — подчеркнула директор учебного заведения.

Она добавила, что межпоколенческая передача языков нарушена, именно поэтому в системе образования обращают особое внимание на организацию совместной работы с родителями. ФИРЯ ежегодно проводит масштабные этнокультурные мероприятия: онлайн-марафоны, конкурсы, фестивали и уроки.

Сохранение национальной идентичности и многообразия культур и традиций в школах поддерживают с помощью поликультурного образования, праздников, фольклора, вовлечения учащихся в проектную работу и других методов.