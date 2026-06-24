Содержание ЕГЭ по обществознанию изменится через два года

В следующем учебном году содержание ЕГЭ по обществознанию не изменится. Об этом на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, сообщил ТАСС .

Он отметил, что изменения в ЕГЭ внесут через два года.

«Вы знаете, что мы вводим устный экзамен по истории в девятом классе, и, соответственно, сейчас, в следующем учебном году, никаких изменений в предмете обществознания не будет, потому что ребята учатся по действующей программе», — уточнил министр.

Ранее Рособрнадзор подтвердил возможность появления ЕГЭ по арабскому языку. Новую дисциплину могут добавить в экзамены не ранее 2033 года.

Программу изучения арабского языка в школах уже утвердило Минпросвещения. Доктор педагогических наук, академик Российской академии образования Евгений Ямбург назвал эту дисциплину востребованной.