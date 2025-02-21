«Снизить нагрузку на детей». Зачем в российских школах предлагают отменить «домашку»

У детей в России «рабочий» день больше 10 часов — шесть уроков в школе, домашние задания, кружки и секции. Это негативно сказывается на психологическом состоянии. Проблему признали в Минпросвещения и Роспотребнадзоре. О том, как ее будут решать рассказала депутат ГД Ольга Пилипенко на стриме 360.ru с ведущей Екатериной Малашенко.

По ее словам, у Госдумы пока нет четких предложений по снижению нагрузки на детей. Однако над этим вопросом серьезно работают.

«Одним из предложений является то, чтобы распределить время выполнения домашнего задания, включить его в школьные уроки, обеспечивая при этом выполнение полностью той программы, которая закреплена за каждой дисциплиной», — заявила депутат.

По словам Пилипенко Рособрнадзор анализирует вопрос нагрузки на школьников. Более тысячи специалистов подключились к этой работе. Механизмы для решения необходимо разработать в течение полугода, а в сентябре следующего года предложения должны быть полностью готовы.