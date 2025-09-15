Skysmart: большинство семей в Петербурге готовы тратить на репетиторов до 100 тысяч рублей в месяц

Почти половина жителей Санкт-Петербурга убеждена, что стандартного школьного образования и самоподготовки недостаточно для успешного поступления в вуз. К такому выводу пришли аналитики онлайн-школы Skysmart, сообщил « Петроград ».

Примерно треть опрошенных (32%) полагает, что успех при поступлении определяется способностями абитуриента, в то время как 23% придают значение роли удачи в этом процессе.

Более половины семей из Северной столицы (58%) намерены тратить от 10 до 100 тысяч рублей ежемесячно на занятия ребенка с репетиторами. Из них 45% планируют выделить на соответствующие цели 30 тысяч рублей, а 29% — 10 тысяч рублей. Также 5% опрошенных готовы ограничиться суммой в 15 тысяч рублей, 7% — 50 тысяч рублей, и 3% — 100 тысяч рублей, добавил телеканал «Санкт-Петербург».