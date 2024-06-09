Школы обяжут сократить количество контрольных работ

Рособрнадзор запретит школам уделять контрольным больше 10% учебного времени

Фото: РИА «Новости»

Руководителей образовательных учреждений будут наказывать, если контрольные работы займут более 10% учебного времени. Исключением станут только всероссийские проверочные работы. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что нововведения начнут действовать с 1 сентября.

«С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени», — указал Музаев.

Глава Рособрнадзора предупредил, что ведомство будет наказывать виновных в нарушениях, и отметил, что ситуацию с проверками в школах станут внимательно отслеживать.

«И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», — подчеркнул он.

Музаев добавил, что с ведомством будут согласовываться все контрольные, которые проводят вне рамок ВПР.

Ранее он анонсировал проверку 13 вузов, которые экзаменуют иностранных граждан. Учебные учреждения организовывают экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России.

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