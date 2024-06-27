Школы и детские сады модернизируют в Вологодской области

В Вологодской области планируется модернизация образовательных объектов. О этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на главу региона Георгия Филимонова.

Губернатор провел встречу с Сергеем Кравцовым, министром просвещения РФ, на которой рассмотрели планы по возведению новых дошкольных учреждений и школ. Также шла речь о выделении средств на капитальный ремонт и обновление учебных заведений в регионе.

Филимонов анонсировал начало строительства нового кампуса для системы среднего профессионального образования. Он подчеркнул значимость проекта, который предусматривает создание ряда специализированных кластеров в рамках образовательного учреждения, что станет важным шагом в формировании профессионального потенциала региона.