Школы и детские сады модернизируют в Вологодской области

В Вологодской области планируется модернизация образовательных объектов. О этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на главу региона Георгия Филимонова.

Губернатор провел встречу с Сергеем Кравцовым, министром просвещения РФ, на которой рассмотрели планы по возведению новых дошкольных учреждений и школ. Также шла речь о выделении средств на капитальный ремонт и обновление учебных заведений в регионе.

Филимонов анонсировал начало строительства нового кампуса для системы среднего профессионального образования. Он подчеркнул значимость проекта, который предусматривает создание ряда специализированных кластеров в рамках образовательного учреждения, что станет важным шагом в формировании профессионального потенциала региона.

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