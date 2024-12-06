Школу подготовки инженеров для железнодорожной отрасли открыли в Петербурге

Новый образовательный проект, предусматривающий подготовку инженеров для железнодорожной отрасли, открыли в Санкт-Петербурге. Учреждение под названием «Искра» будет осуществлять деятельность на базе Государственного университета путей сообщения Императора Александра I, рассказала Gazeta.SPb .

Выпускники учебного заведения смогут заниматься разработкой цифровых решений для железных дорог. По словам вице-губернатора Северной столицы Кирилла Полякова, появление такой школы поспособствует эффективному воспитанию квалифицированных инженерных кадров. Благодаря данным специалистам регион удержит лидерство в сфере технологий, добавил государственный деятель.

В будущем школа «Искра» расширит свою программу. Предполагается включение таких сегментов, как метрополитен и промышленный транспорт.