Школу подготовки инженеров для железнодорожной отрасли открыли в Петербурге

Новый образовательный проект, предусматривающий подготовку инженеров для железнодорожной отрасли, открыли в Санкт-Петербурге. Учреждение под названием «Искра» будет осуществлять деятельность на базе Государственного университета путей сообщения Императора Александра I, рассказала Gazeta.SPb.
Выпускники учебного заведения смогут заниматься разработкой цифровых решений для железных дорог. По словам вице-губернатора Северной столицы Кирилла Полякова, появление такой школы поспособствует эффективному воспитанию квалифицированных инженерных кадров. Благодаря данным специалистам регион удержит лидерство в сфере технологий, добавил государственный деятель.
В будущем школа «Искра» расширит свою программу. Предполагается включение таких сегментов, как метрополитен и промышленный транспорт.
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